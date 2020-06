Falerna, bara da tumulare ma il loculo è occupato. Non si sa da chi

di Giorgio Curcio

FALERNA Una disavventura a tratti grottesca quella accaduta a Falerna, piccolo centro della costa tirrenica catanzarese. Una storia assurda e surreale e che mostra quanto la superficialità e la burocrazia troppo lenta e inefficace possano avere riflessi spiacevoli e quasi drammatici per i cittadini.

E’ proprio a Falerna, infatti, che una famiglia pronta a dare l’ultimo saluto ad un caro congiunto, un’anziana deceduta nei giorni scorsi ad Amantea, si è accorta che il loculo del cimitero di Castiglione che avrebbe dovuto accogliere il feretro della donna, in realtà, era inaspettatamente e sorprendentemente già occupato da un’altra bara.

Sgomento e imbarazzo hanno preso il sopravvento tra gli addetti ai lavori anche perché nei registri degli uffici comunali, di quella bara, non c’è alcuna traccia.

Una svista o un atto compiuto consapevolmente? Spetterà ora agli uffici comunali e con ogni probabilità ai carabinieri dare una risposta e fare luce sul caso.

Sorpreso anche il sindaco di Falerna, Daniele Menniti: «Nel corso dell’ultimo anno, ovvero dal mio insediamento, stiamo cercando quotidianamente di riorganizzare gli uffici e di ripristinare quell’ordine amministrativo che in questo Comune pare mancare da tempo». (redazione@corrierecal.it)