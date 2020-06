Tragedia a Catanzaro, morto un 75enne investito nel quartiere di Santa Maria

CATANZARO Un tragico incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Catanzaro, nel quartiere S. Maria. Qui un pedone, un uomo di 75 anni, è stato travolto e ucciso da un’autovettura in transito. Ad intervenire immediatamente sul posto sono stati i soccorritori del 118 ma, per il 75enne, non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto e accertare le responsabilità.