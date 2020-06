Licenziò ingiustamente la manager, il Comune di Crotone dovrà pagarle 4 anni di stipendi

di Gaetano Megna

CROTONE La sezione Lavoro del Tribunale di Crotone ha condannato il Comune della città pitagorica a pagare, all’architetto Elisabetta Dominijanni, gli stipendi non percepiti dal mese di settembre 2106 al 31 dicembre 2020. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Alessandra Angiuli.

Dominijanni aveva, nella primavera del 2016, vinto il concorso per dirigente tecnico bandito dalla giunta comunale guidata da Peppino Vallone. Il 23 giugno del 2016 alla guida della città pitagorica è stato eletto Ugo Pugliese, che ha sconfitto al ballottaggio Rosanna Barbieri, candidata a sindaco del Partito democratico. L’8 agosto Pugliese ha proceduto al licenziamento dell’architetto Dominijanni. Nel successivo mese di settembre Dominijanni ha chiesto al Comune, attraverso il suo legale, avvocato Sandro Cretella, il rispetto della graduatoria e del concorso da lei vinto. Ha chiesto di essere assunta in quanto vincitrice di concorso.

Il 28 settembre 2016, in risposta alla richiesta di assunzione, la giunta comunale approvava la delibera 237 con la quale si procedeva all’annullamento in autotutela del concorso vinto dall’architetto. Contro questa delibera, Dominijanni ha presentato un ricorso al Tribunale regionale amministrativo della Calabria, chiedendone l’annullamento. Il Tar si è pronunciato il 27 aprile del 2018, accogliendo la richiesta di annullamento. A questo punto il risultato del concorso è tornato ad essere efficace.

Nemmeno la sentenza del Tar ha convinto la giunta Pugliese a rivedere la decisione. A questo punto Dominijanni ha presentato un ricorso alla sezione Lavoro del Tribunale di Crotone, che più volte ha sollecitato le parti a addivenire ad un accordo. Consigli del tutto ignorati dall’amministrazione comunale.

L’1 febbraio scorso il commissario prefettizio Tiziana Costantino, dopo avere rescisso il contratto con l’ingegnere Giuseppe Germinara, nominato con incarico a tempo determinato dalla Giunta Pugliese, ha chiamato in servizio l’architetto Dominijanni in qualità di vincitrice del concorso annullato dall’esecutivo Pugliese. La sentenza di oggi condanna, quindi, il Comune a pagare tutte le mensilità non percepite da settembre 2016 sino alla data della riassunzione e la somma dei contributi che l’ente avrebbe dovuto versare agli enti previdenziali. Nei prossimi giorni l’interessata e il suo legale, avvocato Sandro Cretella, provvederanno a quantificare la somma complessiva dovuta. La commissione prefettizia, dal canto suo, ha l’obbligo di segnale la vicenda alla Corte dei conti, che valuterà se ci sono responsabilità soggettive da parte degli amministratori che hanno approvato il licenziamento dell’architetto e l’annullamento del concorso. (redazione@corrierecal.it)