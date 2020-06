Helios, Falcomatà: la mia giunta pensa solo ai diritti dei cittadini

REGGIO CALABRIA Dopo una giornata di riflessione, e con gli effetti della bufera sull’Avr che complicano il percorso del “suo” centrosinistra, il sindaco Falcomatà, in serata, rompe il silenzio sull’inchiesta “Helios”. E si schiera con gli amministratori che ne accompagnano l’azione politica a Palazzo San GiorgioOggi è stato notificato l’avviso di conclusione d’indagini ad alcuni membri della mia giunta e della mia maggioranza consiliare. “In relazione all’avviso di conclusione d’indagini notificato ad alcuni membri della giunta e della maggioranza consiliare, certo della loro buona fede e delle loro buone intenzioni, dopo averli ascoltati e conoscendo la loro storia personale e politica, auspico che al più presto possano dimostrare la loro innocenza da ipotesi di reato che appaiono infondate, per essersi interessati del bene di alcuni dipendenti Avr e delle sorti delle loro famiglie e della straordinaria esperienza di integrazione quale la Cooperativa Rom 95, purtroppo oggi in grande difficoltà”, dichiara il sindaco. È quanto dichiara il Sindaco Giuseppe Falcomatà in merito agli esiti dell’indagine Helios.

“L’azione della mia amministrazione – ha aggiunto il sindaco – si è mossa sempre e solo per la tutela dei diritti dei cittadini, della legalità e del diritto al lavoro. In questa direzione va ad esempio, la scelta di pubblicizzare tutti i servizi, a partire da quello dell’igiene urbana, per una gestione sempre più trasparente ed efficiente del comparto dei servizi pubblici essenziali, strada che percorreremo fino in fondo”. Nessun riferimento alla magistratura (neanche il solito “massima fiducia”) e una differenza sostanziale, nella chiosa, tra la versione ufficiale, inviata alle redazioni, e quell offerta ai cittadini-follower sui social.

Su Facebook, infatti, il primo cittadino sottolinea: “Noi combattiamo ogni giorno, senza sosta, contro nemici visibili e invisibili, senza risparmiarci neanche quando l’esito della lotta appare incerto. Questa è la missione di un amministratore e di fronte a questa missione non ci sono “orologi” che tengano”.

MURACA: COLPEVOLE DI UMANITA’ Anche l’assessore comunale Giovanni Muraca interviene con una nota in serata: “In merito all’avviso di garanzia che mi è stato notificato – dice -, tengo a precisare che appena conoscerò gli atti dell’indagine darò il mio contributo di verità a questa vicenda per me particolarmente mortificante, soprattutto, perché si accosta il mio nome ad accuse di minacce che avrei formulato per tutelare, su richiesta di tanti, situazioni la cui straordinaria fragilità era nota a tutti. Ricordo solo che il mio interessamento per la integrazione sociale della Coop Rom fu invocato con forza da tutte le associazioni reggine del terzo settore affinché non si disperdesse l’opportunità che un lavoro onesto aveva dato a tante persone fragili, prigioniere in una condizione di grave marginalità. Il mio impegno pubblico, trasparente e limpido, fu all’epoca indirizzato a sostenere i lavoratori della Coop Rom 95 affinché potessero continuare a coltivare la possibilità di una vita libera e dignitosa. Sono straordinariamente colpito dall’accusa che mi viene rivolta, poiché distorce drammaticamente la realtà dei fatti che si sono consumati pubblicamente. Se c’è un reato di umanità mi dichiaro colpevole”.