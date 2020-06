Rifiuti, a Rizziconi una app per differenziare gli scarti

STEFANACONI Il Comune di Stefanaconi, nel Vibonese, ha lanciato l’app comunale “Junker”, scaricabile su pc, tablet, smartphone, sia con sistemi Android che iOS, grazie alla quale con un click il cittadino potrà sapere dove buttare i rifiuti.

Scansionando il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, infatti, “Junker” lo riconoscerà grazie ad un database interno e indicherà come effettuare il corretto smaltimento.

L’applicazione consente inoltre all’amministrazione comunale di comunicare direttamente ai cittadini altre informazioni: ubicazione dei punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta, indicazioni per i rifiuti speciali, segnalazione degrado, modifiche del calendario.

L’assessore all’Ambiente Emanuele Franzè ha sottolineato l’importanza di questo tipo di innovazione: «Con questa nuova app i cittadini avranno a portata di mano un prezioso aiuto, anche nei piccoli gesti della loro quotidianità, per mantenere un alto senso civico, soprattutto nel rispetto dell’ambiente che non può prescindere dalla raccolta differenziata».

Un plauso a Franzè viene dal sindaco Salvatore Solano, che non manca però di ringraziare tutta la sua squadra amministrativa: «Sta dimostrando una straordinaria compattezza nel perseguire quell’unico obiettivo che ci unisce, ovvero costruire un paese migliore di quel che abbiamo trovato».