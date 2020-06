Falerna, il Riesame annulla l’interdizione per l’agente della municipale

CATANZARO Era stato raggiunto, ai primi di aprile scorso, da un’ordinanza del gip di Lamezia Terme di interdizione dall’esercizio di del pubblico ufficio o servizio per la durata di un anno. L’accusa formulata nei confronti di Rosario Mendicino, un agente della Polizia locale di Falerna (ora non più in servizio in quel Comune), è di abuso d’ufficio in concorso con il segretario comunale, in merito a un intervento per un abuso edilizio. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza del gip e disposto l’immediata cessazione dell’interdizione. Mendicino, difeso dall’avvocato Francesco Stella, ha potuto riprendere servizio e rientrare nel ruolo delle proprie funzioni.