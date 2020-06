Pd, Zingaretti conferma la linea delle Regionali e chiama Guccione nella segreteria

Il consigliere, leader in Calabria dell’area di Orlando, guiderà il Dipartimento Crisi industriali

COSENZA C’è un calabrese nella nuova segreteria nazionale del Pd guidata da Nicola Zingaretti: è il consigliere regionale Carletto Guccione, a cui Zingaretti ha affidato il Dipartimento sulle crisi industriali. All’interno delle sempre contorte dinamiche interne del Pd, la scelta di Guccione, leader in Calabria dell’area che fa riferimento ad Andrea Orlando, sembra avere una lettera politica piuttosto chiara: si confermerebbe, in pratica, la linea, sperimentata alle Regionali del 26 gennaio, di Zingaretti e degli altri big nazionali di segnare un nuovo corso nel Pd calabrese partendo dalla presa di distanza dell’esperienza di governo della Regione targata Oliverio, della quale Guccione è stato fiero oppositore. (c. ant.)