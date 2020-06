Deteneva droga e munizioni, in manette 49enne nel Cosentino

FALCONARA ALBANESE Detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ricettazione, detenzione illegale di munizioni da guerra e detenzione abusiva di munizioni. Con queste accuse i carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato un 49enne originario di Falconara Albanese. In particolare i militari, nel corso di una perlustrazione lungo la statale tirrenica cosentina, hanno fermato l’auto con a bordo il 49enne ed il figlio minorenne.

L’uomo alla guida ha fin da subito manifestato nervosismo ed insofferenza, inducendo i militari dell’Arma ad approfondire le attività di controllo.

Le successive operazioni di perquisizione hanno consentito ai militari di rinvenire nel vano motore dell’autovettura, un involucro contenente oltre 500 grammi di marijuana. A casa dell’uomo, poi, i carabinieri hanno scoperto all’interno del mobile del bagno alcune munizioni da guerra e per armi comuni da sparo.

Il 49enne, terminate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, è stato trasferito al carcere di Paola, in attesa del giudizio di convalida. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di quel capoluogo.