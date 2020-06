«Bacioni» agli albergatori di cuore e cantieri, Salvini prepara l’arrivo in Calabria

ROMA Matteo Salvini scalda i motori in vista del ritorno in Calabria. È il primo leader politico a spostarsi alle latitudini calabre dopo i mesi di chiusura a causa della pandemia. Arriverà a Reggio Calabria per inaugurare la sede locale del partito. Un’appendice di via Bellerio dove nelle prossime settimane si susseguiranno riunioni fiume in vista delle elezioni comunali per la città metropolitana dello stretto. Ma il leader leghista sembrerebbe avere già individuato delle priorità per la Calabria. La ricetta per tamponare la crisi economica in una delle regioni da sempre più depressa sotto questo aspetto è quella del rilancio dei grandi cantieri e della realizzazione delle infrastrutture. E se in questo momento si è in una fase di stallo alla messicana, per il leader del “carroccio” non è solo un problema di difficoltà dettate dalle esigenze sanitarie, ma anche dall’incapacità politica dell’attuale Governo. «Non c’è solo la Gronda di Genova, ferma per l’incapacità e i litigi di Pd e 5Stelle: esistono centinaia di cantieri bloccati da Nord a Sud, lavori a rilento e perdite per miliardi di euro. Nell’elenco va inserito il nuovo tracciato della Statale 106 nel Crotonese: se ne parla da anni ma ad oggi non è ancora finanziata nonostante sia richiesta da 40 consigli comunali, da 2 province, dalla Regione Calabria e da diversi comitati ed associazioni» Matteo Salvini anticipa i temi della sua visita. «Non solo: le associazioni hanno dovuto scrivere a parlamentari e consiglieri regionali per lamentare un blocco totale delle opere di messa in sicurezza urgente della Statale 106 dove, al momento, non risultano lavori in corso – aggiunge -. La Calabria merita di più e di meglio presenterò una interrogazione. L’Italia, da Nord a Sud, ha bisogno di certezze e di opere». Ma Salvini, idealmente, abbraccerà anche i calabresi di buon cuore che hanno deciso di omaggiare un periodo di vacanza ai medici bergamaschi impegnati nel pieno dell’emergenza sanitaria alla cura dei malati per Covid-19. «Un b&b di Tropea offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis. Il proprietario, un maresciallo dei carabinieri in pensione, vuole testimoniare in questo modo la propria riconoscenza a chi ha combattuto il Covid in prima linea – conclude -. È un bellissimo gesto di amicizia. Oggi e domani sarò tra Sicilia e Calabria per ascoltare i cittadini e offrire le proposte della Lega. Sabato sarò quindi onorato di ringraziare personalmente chi ha dimostrato un cuore così grande».