Balenottera in difficoltà avvisata vicino alle coste calabresi

BRANCALEONE Una balenottera comune in difficoltà, è stata avvistata stamane nelle acque sottocosta a Brancaleone, nel reggino. Lo rendono noto i volontari Tania Il Grande e Filippo Armonio dello staff Blue Conservancy Onlus, del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, che si sono recati in prossimità dell’animale per verificarne le condizioni. Si trattava di un esemplare adulto di balenottera comune, in evidente difficoltà a causa della mancanza della coda e di uno stato di nutrizione gravissimo. «La causa della perdita della coda – spiegano – potrebbe essere la collisione con una grande nave o l’intrappolamento in una rete da pesca. Tale condizione avrà portato la balenottera a spingersi sottocosta, e l’estrema magrezza indica che non si alimenta da parecchio tempo, a causa delle difficoltà nell’immersione». Secondo i volontari «le possibilità di sopravvivenza di questo esemplare sono pressoché minime o nulle». La presenza della balenottera è stata segnalata alla Guardia Costiera di Reggio Calabria.