Discarica a Lamezia, “Rete Civica”: «Santelli vuole sommergere il Lametino di rifiuti, pronti a dare battaglia»

LAMEZIA TERME «Sembrano emergere i primi segni di incomprensione tra la Governatrice calabrese e il suo Assessore all’Ambiente, Capitan Ultimo. Mentre l’assessore De Caprio dichiarava alla stampa di voler chiudere tutte le discariche e che “è criminale tenere aperte queste strutture, soprattutto Lamezia». Questo quanto affermano in una nota i componenti della “Rete Civica contro le discariche”. «Un buon numero di Sindaci del comprensorio lametino – scrivono ancora – chiamati dal Sindaco di Lamezia Paolo Mascaro a ratificare il suo assenso a riaprire le due vecchie discariche e a costruirne una terza in località Stretto, si è dichiarato favorevole ad entrambe le scellerate scelte contenute nell’ordinanza n. 45/2020 della Presidente della Regione. Noi siamo e restiamo contro sia la riapertura delle vecchie, che la costruzione di una terza discarica, perché l’eco distretto lametino con i pesi ambientali e di strutture di trattamento dei rifiuti che ha, non solo in località Stretto ma anche nell’area ex SIR e a Pianopoli, ha già abbondantemente dato». «Continueremo – proseguono – la nostra ferma battaglia contro entrambe le scelte, perché quella di autorizzare l’invasione di nuovi rifiuti, anziché puntare sul loro riciclo e la bonifica dei vecchi siti è scelta improvvida e foriera di danni non solo all’ambiente e alle attività produttive (dell’agricoltura, ma anche del turismo, commercio, artigianato, servizi, ecc.), ma anche e soprattutto alla salute dei cittadini».

«Ora però la Governatrice – scrivono gli esponenti di Rete Civica – se volesse intestardirsi nella sua volontà di sommergere il lametino con i rifiuti di tutta la Calabria, non può non tener conto che il suo Assessore all’Ambiente ritiene “criminale” aprire una terza discarica a Lamezia in località Stretto, ma contestualmente ha la disponibilità manifestata da questi “epici” Sindaci del comprensorio di una quindicina di nuovi siti alternativi nei paesi contermini». «Noi, che rimaniamo fermamente contrari a questa scelta, garantiamo comunque, che, se i cittadini di quei territori (Curinga, Nocera Terine, Platania, ecc.) dovessero scendere in piazza contro questa scelleratezza, magari con in testa il Sindaco bardato di fascia tricolore – concludono – saremo al loro fianco per impedire che anche un solo chilo di rifiuti vada in discarica, perché abbiamo a cuore il benessere e la salute dei cittadini, bene primario da tutelare».