Analisi dei dati Covid, dall’Umg ad una rivista internazionale lo studio della lametina Marianna Milano

Pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health il lavoro scientifico della dottoressa Marianna Milano messo a disposizione della Protezione civile dal 24 febbraio al 29 marzo

CATANZARO E’ stato pubblicato sulla prestigiosa rivista International Journal of Environmental Research and Public Health un lavoro scientifico della Dr.ssa Marianna Milano, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dal titolo “Statistical and Network-Based Analysis of Italian COVID-19 Data: Communities Detection and Temporal Evolution”.

Il lavoro scientifico, pubblicato nello Special Issue “SARS-CoV2 and COVID-19 Outbreak: Lessons, Burning Points and Perspectives”, presenta una nuova metodologia per la rappresentazione e l’analisi tramite reti di dati COVID-19, che combina analisi statistica, rappresentazione dei dati mediante reti e loro analisi mediante algoritmi di community detection. La metodologia, di tipo generale, è stata applicata per analizzare i dati COVID-19 delle Regioni italiane nel periodo 24 Febbraio – 29 Marzo 2020, messi a disposizione dalla Protezione Civile.

La dottoressa Marianna Milano, originaria di Lamezia Terme, si è laureata all’Umg nel 2011 in “Ingegneria Biomedica” e ha conseguito il dottorato nel 2019 in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”. Attualmente, è assegnista di ricerca all Università di Catanzaro. (Gi.Cu.)