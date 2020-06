Ponte sullo Stretto, Biondo: «È ora di passare ai fatti concreti»

CATANZARO «Ciclicamente si torna a parlare del Ponte sullo Stretto. Adesso, pero’, sarebbe opportuno smettere di fare chiacchiere e passare ai fatti concreti». Lo scrive, in un post su facebook, il segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo. «È indispensabile – aggiunge Biondo – che del Ponte sullo Stretto se ne discuta seriamente. Si tratta di un’infrastruttura determinante per tutta l’Italia, per mettere in connessione tutta la Penisola attraverso un’unica via di comunicazione. Sarebbe il completamento necessario dell’Autostrada del Mediterraneo e dell’Alta velocità ferroviaria». «La Uil – ricorda il segretario del sindacato calabrese – è sempre stata favorevole alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Siamo, pero’, allo stesso tempo convinti che sia necessario aumentare il peso degli investimenti pubblici e privati sulle Mezzogiorno e sulla Calabria».

Secondo Biondo, «il Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe creare una macroarea Calabria-Sicilia, una sorta di regione euro-mediterranea, che sarebbe in grado di mobilitare risorse ingenti e favorire lo sviluppo delle due regioni. C’è la necessità che l’opera non rimanga un’incompiuta e anche per questo è necessario dare vita a meccanismi di protezione dalla corruzione, dal malaffare, dagli appetiti della criminalità organizzata». «Oggi, con la pandemia da coronavirus che – rileva il segretario della Uil Calabria – sta lasciando nel mondo i suoi strascichi negativi sulla tenuta economica e sociale anche dei nostri territorio, è necessario ribaltare l’ottica della discussione». «Il Ponte sullo Stretto sarebbe una grande opera, in grado di creare occupazione e di mandare al mondo il messaggio di un’Italia che – conclude Biondo – ce l’ha fatta, che ha vinto la crisi e sconfitto il nemico invisibile».