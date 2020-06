Spaccio di droga nel Cosentino, “beccati” grazie all’app Youpol

CORIGLIANO ROSSANO Gli agenti del Commissariato di polizia di Corigliano Rossano hanno arrestato, in flagranza, due uomini, E.D, 37 anni, e N.G., 51 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. È stata una segnalazione arrivata tramite la app “Youpol” ad allertare i poliziotti, che si sono poi appostati presso una casa. Il messaggio arrivato tramite l’app della polizia riferiva di un episodio di spaccio.

Gli agenti hanno poi potuto verificare la presenza di numerosi assuntori di sostanze stupefacenti che si aggiravano nei pressi dell’abitazione di uno degli arrestati. La polizia ha potuto così assistere ad una vera contrattazione, davanti al portone dello stabile, per la cessione della droga.

Al momento del pagamento, la polizia ha bloccato acquirente e spacciatore. Una perquisizione nell’abitazione usata come base dello spaccio ha poi fatto scoprire altre 14 dosi di cocaina. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Castrovillari. La polizia sottolinea l’utilità dell’app “Youpol”, installabile su ogni telefonino.