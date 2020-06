Politica crotonese, entrano in campo gli imprenditori

di Gaetano Megna

CROTONE Quando la politica latita entrano in campo gli imprenditori. Questo pomeriggio riunione operativa organizzata da un gruppo di imprenditori interessati alla sorti di Crotone. Si vota in autunno e c’è la necessità di redigere un progetto di rilancio della città pitagorica. L’iniziativa è stata intrapresa da un gruppo di imprenditori, ma tra i circa 30 soggetti presenti, nel locale ubicato sulla strada per Capocolonna, c’erano pezzi di sindacati e rappresentanti delle associazioni e professionisti indipendenti. Dal ragionamento affrontato è venuto fuori che i partiti sono in crisi e c’è la necessità di creare discontinuità con la giunta comunale e la componente politica che ha amministrato la città prima del commissariamento. Non arrivano segnali positivi dai partiti tradizionali e moderni: Il centrodestra è diviso e tarda a riunirsi, nel centrosinistra il partito di riferimento (Pd) è litigioso e non riesce a trovare la quadra per marciare compatto alle prossime elezioni e nemmeno i pentastellati offrono garanzie. I segnali che arrivano dai partiti non sono positivi e gli imprenditori vorrebbero evitare che la città cadesse nelle mani di qualche avventuriero populista, sempre in agguato e pronto a sfruttare le debolezze degli altri. C’è stata massima condivisione sulla necessità di fare squadra per preparare il terreno e arrivare alle elezioni comunali del prossimo autunno con uomini ed idee chiare. L’unica “nota stonata”, rispetto al resto della compagnia, è stato Maurizio Fiorino, imprenditore che ha già ricoperto ruoli istituzionali con il sindaco Pasquale Senatore. Fiorino è stato uno dei super assessori di Senatore. L’ex di Senatore non ha condiviso il progetto ed ha annunciato di volere correre per conto suo per la carica di sindaco. Nei prossimi giorni il progetto di questo gruppo dovrebbe essere chiarito meglio. Non si vota solo a Crotone. Tra i Comuni interessati al rinnovo delle amministrazioni comunali c’è anche Rocca di Neto, dove sembra vi sia il ritorno alla politica dell’ex assessore regionale Udc Alfonso Dattolo. A Rocca di Neto la candidatura dell’ex assessore della giunta regionale Scopelliti viene data per certa. A lui vengono anche attribuite chance per essere eletto. Sarebbe un ritorno in quando Dattolo ha già ricoperto la carica di sindaco di Rocca di Neto. Dal comune del Crotonese è partita la sua carriera politica. La sua candidatura potrebbe rappresentare la ripartenza per ritornare nell’agone politico, dopo qualche anno di stacco. (redazione@corrierecal.it)