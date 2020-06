Tragico incidente a Vibo Marina, muore una 76enne

VIBO VALENTIA Una donna di 76 anni è deceduta a causa delle ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto lunedì mattina a Vibo Marina.

Pia Criscuolo Civale, questo il nome della donna, per cause ancora in via di accertamento è stata coinvolta nel sinistro che ha coinvolto due auto, avvenuto in prossimità di un incrocio su via Senatore Parodi. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi e l’ambulanza del 118 ha accompagnato la donna all’ospedale “Jazzolino”, dove è deceduta qualche ora dopo.