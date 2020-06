Il segretario del Pd di Vibo: «Il sindaco chieda a Santelli migliori infrastrutture»

VIBO VALENTIA «Siamo pienamente d’accordo sul rafforzamento della stazione di Vibo Pizzo per permettere la fermata dei treni di alta velocità. Ma per responsabilità politica ed istituzionale bisognerebbe essere seri nel ribadire il concetto che occorrono atti concreti per rilanciare complessivamente il trasporto nel nostro territorio», scrive Enzo Insardà segretario provinciale del Partito Democratico a Vibo Valentia. «Ad esempio – prosegue la nota –, sarebbe opportuno che il sindaco della città, peraltro militante dello stesso partito del presidente della Regione, intervenisse presso quest’ultima affinché la Regione possa adottare delle politiche di miglioramento delle infrastrutture, delle strade, del demanio disponibile, nonché delle politiche di miglioramento dei collegamenti fra strutture ricettive. Solo così potremmo rendere ottimale il livello dell’offerta e dunque innalzare gli standard qualitativi della stazione. Così come una ulteriore azione concreta potrebbe essere quella di costituire un tavolo tra Regione, Provincia, Trenitalia, Rfi e Governo per concertare tutte le azioni possibili e reperire tutte le risorse del caso per rendere Vibo Pizzo uno snodo strategico per il trasporto su rotaie».