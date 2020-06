Progetto Sud, donati alla Comunità mezzi agricoli

LAMEZIA TERME «La generosità e la vicinanza di tanti non si è mai fermata». Così i responsabili della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, con un post su Facebook, annunciano per domani (18 giugno) alle ore 11 la consegna da parte di due imprenditori calabresi alla cooperativa, diretta da don Giacomo Panizza, un trattorino e un tagliaerba. Attrezzi necessari per la lavorazione dei campi che nonostante tutto non si è fermata. Il riferimento è all’ennesimo gesto contro la Comunità che aveva subito lo scorso 20 febbraio a danno de “Le Agricole” Cooperativa della Comunità Progetto Sud. «Era stato l’ennesimo episodio di furto con scasso – commentano nel post i responsabili – a danno della cooperativa “Le Agricole” ma si è rivelato un incubatore per l’ ennesimo gesto di sostegno da parte della Calabria più bella. La consegna avverrà presso i terreni della Comunità terapeutica Fandango».