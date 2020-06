Emergenza rifiuti a Vibo, il sindaco Limardo punta alla discarica di San Pietro Lametino

VIBO VALENTIA Nel tardo pomeriggio di ieri una delegazione dei Sindaci dei Comuni di Rombiolo, Vazzano e Sant’Onofrio, rispettivamente Domenico Petrolo, Massa Vincenzo e Onofrio Maragò, capeggiati dal sindaco del Comune di Vibo Valentia, nella duplice funzione di presidente dell’Ato numero 4, Maria Limardo, accompagnata dall’Assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni, hanno incontrato l’Assessore Regionale all’Ambiente Sergio De Caprio, per discutere dell’ormai insostenibile problema del conferimento dei rifiuti, che sta attanagliando l’intero territorio della Provincia, e che sta mettendo in enormi difficoltà Sindaci e cittadini.

Nel corso dell’incontro, De Caprio, dopo aver esposto con la massima trasparenza le difficoltà che la Regione sta incontrando per garantire il regolare conferimento dei rifiuti a causa delle ridotte capacità di abbanco delle discariche attive sul territorio regionale, ha riferito sulle ormai imminenti soluzioni, tra i quali la ripresa dei conferimenti nella discarica in località Campolescia di Castrovillari (CS) e soprattutto, la presa in carico da parte della Regione dello svuotamento dell’impianto di “Alli” con ricorso alla riduzione degli scarti di trattamento in Ecoballe e stoccaggio degli stessi, assumendosi l’onere dei relativi costi.

L’Assessore De Caprio, inoltre, si è soffermato anche sulla necessità di spingere sulla corretta gestione dei rifiuti indifferenziati. Il Sindaco di Vibo, anche nella sua qualità di Presidente dell’Ato, ha rivendicato il diritto di riprendere i conferimenti presso la discarica di San Pietro Lametino, per cui, non trovando riscontri con la compente ATO, si sta pensando di avviare una procedura giudiziaria.