Malore per un bagnante a Torremezzo, morto un 67enne Prima i soccorsi dei presenti e del bagnino, poi l’arrivo dei sanitari del 118 e anche di un’eliambulanza. Tutto inutile perché per l’anziano non c’è stato nulla da fare Stampa articolo

TORREMEZZO Un’altra tragedia in mare in Calabria. Questa mattina, nella località turistica di Torremezzo, sulla costa tirrenica cosentina, è deceduto un uomo di 67 anni probabilmente a causa di un malore mentre facevo il bagno. Prima i soccorsi dei presenti e del bagnino, poi l’arrivo dei sanitari del 118 e anche di un’eliambulanza. Tutto inutile perché per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Già ieri a Tropea, a causa di un malore, è morto un 52enne – originario di Acri ma residente a Trezza (Novara) – mentre stava facendo delle immersioni subacquee in apnea nella zona dove trascorreva qualche giorno di vacanza.