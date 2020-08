Esodo, tre ore di attesa a Villa per imbarcarsi Con il via libera alla fase 3 dell’emergenza Covid il traffico verso la Sicilia si è intensificato in questi giorni d’estate. Lunghe code di veicoli sulla terza carreggiata dell’A2 allo svincolo per il molo di collegamento con l’Isola Stampa articolo

VILLA SAN GIOVANNI A Villa San Giovanni è stata decretata la “fase 3” dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto le tre ore. Lo comunica una nota dell’Anas. I veicoli sono in coda sulla terza carreggiata dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa. Traffico intenso ma scorrevole sul resto dell’autostrada.