Coronavirus, due positivi a Crotone Nessuno di questi, comunque, ha avuto bisogno di ricovero in ospedale e sono in isolamento domiciliare dove vengono seguiti dai sanitari delle Usca.

CROTONE Due nuovi casi a Crotone. Si tratta di parenti stretti di uno dei due soggetti positivi al Covid-19 che si erano avuti lo scorso 13 agosto.

Si tratta di un soggetto residente a Crotone e l’altro a Strongoli. Non si ancora a chi sono riconducibili i due nuovi soggetti risultati oggi positivi al tampone, processato presso il laboratorio analisi del Pugliese-Ciaccio. Si sa solo che si tratta di un uomo ed una donna, che erano stati già attenzionati dagli uomini della task force che opera presso l’Azienda sanitaria provinciale pitagorica. Erano stati, infatti, posti in isolamento domiciliare quando il parente stretto aveva avuto la certezza di essere positivo al Covid-19.

Per i nuovi casi non dovrebbero esserci problemi legati a contatti avuti in questi giorni con persone che non fanno parte del loro nucleo familiare proprio perché erano stati già posti in quarantena.

La preoccupazione e la paura comunque tornano a Crotone e nella sua provincia perché, nel giro di qualche giorno, i positivi al Convid-19 sono tornati a salire e dopo il risultato di oggi sono diventati sei. Nessuno di questi, comunque, ha avuto bisogno di ricovero in ospedale e sono in isolamento domiciliare dove vengono seguiti dai sanitari delle Usca.