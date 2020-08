Furto di energia elettrica a Cassano, denunciato il titolare di una discoteca Intervento della Guardia di Finanza a Marina di Sibari. I tecnici hanno riscontrato la presenza di un bypass per alimentare un ulteriore quadro elettrico nascosto all’interno dell’esercizio commerciale già sottoposto a sequestro Stampa articolo

Condividi su









CASSANO ALLO IONIO I Finanzieri della Compagnia di Sibari, nel corso di alcuni controlli disposti dal Tribunale di Castrovillari, hanno denunciato per furto di energia elettrica e violazione di sigilli il titolare di una discoteca nella frazione Marina di Sibari del Comune di Cassano allo Ionio.

Nel locale, oggetto delle attività disposte dall’Autorità Giudiziaria, è stato riscontrato l’afflusso di energia elettrica nonostante il contatore fosse disattivato. I militari hanno così richiesto l’intervento di una squadra di tecnici della società “E-Distribuzione Spa” DTR Calabria zona Cosenza-Castrovillari.

Intervenuti sul posto, i tecnici hanno così accertato la rimozione dei sigilli del contatore e la presenza di un bypass per alimentare un ulteriore quadro elettrico nascosto all’interno dell’esercizio commerciale sottoposto a sequestro. Nonostante il locale fosse chiuso da tempo, l’allaccio abusivo alla rete nazionale permetteva al titolare della discoteca di utilizzare gratuitamente l’energia elettrica per alimentare alcuni elettrodomestici di un’ulteriore e diversa attività commerciale gestita da lui stesso gestita nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari per il reato di furto aggravato di energia elettrica e violazione dei doveri inerenti alla custodia del locale sottoposto a sequestro, in quanto custode giudiziario dello stesso.

Il titolare rischia inoltre la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500, oltre ad un’azione civile da parte della Società erogatrice del servizio ovvero l’ENEL S.p.A., per il recupero del valore dell’energia elettrica sottratta illecitamente.