Minicuci conferma il disgelo nel centrodestra: «Insieme a Forza Italia prendiamo Reggio» Il candidato sindaco del centrodestra “incensa” il deputato azzurro Cannizzaro: «È la punta di diamante della squadra del presidente Berlusconi» Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA «Il costante e proficuo dialogo con l’onorevole Francesco Cannizzaro, al quale mi lega da sempre una grande stima personale e politica, ci ha portato oggi, più consapevoli di ieri, a credere che la campagna elettorale verso le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sarà intensa e appassionata». È quanto dichiara Antonino Minicuci, candidato a sindaco di Reggio Calabria, che così conferma la ricomposizione della frattura all’interno della coalizione di centrodestra. Una “pace” fatta con gli azzurri dopo le divisioni registrate pochi giorni dopo l’indicazione proprio di Minicuci alla guida dello schieramento per la conquista dello scranno più alto di Palazzo San Giorgio. «I tanti elettori del Centrodestra sono e saranno uniti – ribadisce a questo proposito l’esponente della Lega – verso la realizzazione di un obiettivo comune: vincere le elezioni». «Ringrazio quindi l’onorevole Francesco Cannizzaro, punta di diamante, prezioso e determinante per la prossima sfida elettorale – conclude Minicuci – tutta la sua squadra per il supporto organizzativo e in particolare tutto il partito di Forza Italia, guidato da Silvio Berlusconi, per essere scesi in campo al mio fianco. Insieme si vince».