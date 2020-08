Salta il ritiro a San Giovanni in Fiore, il Cosenza inizia la preparazione in città Prenotazione disdetta questa mattina in una struttura alberghiera in Sila. L’agronomo dà l’ok al manto erboso predisposto a San Giovanni. Ma la società annuncia il raduno per il 26 agosto in un hotel dell’area urbana Stampa articolo

COSENZA Il Cosenza non effettuerà il ritiro a San Giovanni in Fiore. Questa mattina, la società rossoblù ha comunicato la disdetta delle camere alla direzione della struttura che avrebbe dovuto ospitare la squadra durante la fase di preparazione al prossimo campionato di Serie B. Come avevamo anticipato ieri (leggi qui), il club aveva palesato la volontà di compiere un passo indietro rispetto alla scelta iniziale di svolgere gli allenamenti in Sila, decisa a vagliare con più attenzione alcuni dettagli relativi al campo di allenamento che l’albergo, situato nel cuore della Sila, aveva messo a disposizione.

La società calabrese ha chiesto, nelle scorse ore, a un agronomo di valutare le condizioni del campo di allenamento. Verifica superata senza problemi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ma tuttavia la società ha preferito rimanere a Cosenza e soggiornerà a partire dal 26 agosto – come si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del club – «presso una struttura alberghiera dell’area urbana, sosterrà le rituali visite mediche e gli accertamenti previsti dal protocollo anti Covid 19 per poi iniziare l’attività di preparazione atletica». (f. b.)