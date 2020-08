Estate in Calabria, Gianni Morandi sceglie Corigliano Rossano “L’eterno ragazzo” non si è sottratto alle richieste di selfie dei suoi fans. Con le sue “Foto di Anna” ai suoi follower su Facebook sta mostrando il suo tour in giro per l’Italia Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Anche Gianni Morandi ha scelto di trascorrere le proprie vacanze estive in Calabria. “L’eterno ragazzo” ha scelto come meta turistica la città di Corigliano Rossano, sullo ionio cosentino, e non si è sottratto ai selfie di rito che i tantissimi fan gli hanno chiesto di scattare. Del resto è lui stesso con la ormai celebre didascalia “Foto di Anna” ha raccontare ai propri fans il giro turistico che sta facendo per l’Italia con i soggiorni nel sud del paese degli ultimi giorni. Morandi, si accoda ai tanti vip che hanno scelto mete calabre per il 2020 (qui gli altri ospiti). Una lista che è comunque in costante aggiornamento, l’ultimo in ordine di tempo a dare “Voto 10” al mare di Palmi era stato Bobo Vieri che ormai, svestiti i panni di goleador si è trasformato in uno degli influencer più apprezzato nell’universo social.