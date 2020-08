Locri, identificato l’autore del furto del rubinetto della storica fontana della città A darne notizia è il sindaco, Giovanni Calabrese. «Un plauso ai Carabinieri di Locri che, monitorando il territorio, hanno intercettato e fermato l’anomalo ladro ritrovando anche il particolare “bottino”. Un grazie ai cittadini che hanno collaborato» Stampa articolo

LOCRI «Beccato l’astuto e inqualificabile ladro che, tre giorni fa, ha rubato il rubinetto della storica fontana dietro Palazzo Nieddu del Rio e di recente ristrutturata insieme a tutta via Margherita di Savoia». A comunicarlo, sui suoi social è il sindaco della città, Giovanni Calabrese che allega anche il video registrato intorno alle ore 20 dello scorso 17 agosto da una videocamera di sorveglianza.

«Un gesto, dopo la mortificazione dell’assurdo furto al teatro, che ci aveva fatto molto arrabbiare e dispiacere alla luce dei tanti sacrifici che quotidianamente facciamo per migliorare la nostra Locri. Ma in poche ore – continua il sindaco – gli uomini della Polizia Municipale e della Stazione dei Carabinieri di Locri, a seguito di nostra formale denuncia, hanno risolto il caso individuando e rintracciando il responsabile che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Locri, per il reato di “furto aggravato”». Calabrese rivolge «un plauso ai Carabinieri di Locri che, monitorando il territorio, hanno intercettato e fermato l’anomalo ladro ritrovando anche il particolare “bottino”. Un grazie ai cittadini che hanno collaborato fornendo importanti indicazioni consentendo di identificare il colpevole del deprecabile atto vandalico». E conclude: «Non si riesce a comprendere il perché una persona originaria di Locri, da anni trapiantata a Torino e domiciliato in un comune confinante con Locri, venga in vacanza e approfitti per deturpare e oltraggiare il nostro territorio. Continueremo ad essere sempre vigili e non abbasseremo la guardia nei confronti di quei soggetti, locali e forestieri, che sfogano i propri istinti animaleschi contro il patrimonio pubblico.