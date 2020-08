Emergenza rifiuti sullo Jonio cosentino, l’assessore regionale De Caprio incontra i sindaci Vertice tra il componente dell’esecutivo regionale ed i primi cittadini per affrontare i disservizi legati alla gestione dell’immondizia nella zona Stampa articolo

ORIOLO «Ieri (venerdì 21 agosto), nella sala consiliare, l’assessore regionale Sergio De Caprio (alias Capitano Ultimo), ha voluto incontrare l’amministrazione comunale alla presenza di moltissimi sindaci dell’alto e basso Jonio per portare la sua vicinanza e quella dello Stato ai nostri comuni che in questo periodo sono afflitti da un’emergenza rifiuti mai vista prima». Lo riporta un post del Comune di Oriolo, in provincia di Cosenza. «Tante le domande e gli accorati appelli dei sindaci – si legge nel post – ai quali l’assessore non si è sottratto cercando di dare risposte concrete che, speriamo nel breve periodo, riescano a dare una soluzione definitiva ad un problema che rischia di danneggiare seriamente il nostro territorio». «Un grazie a tutti i sindaci e ai rappresentanti dei vari comuni che hanno partecipato, il sindaco di Roseto Capo Spulico Mazzia, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, il sindaco di Montegiordano Introcaso, il vicesindaco Ramundo di Cerchiara, il delegato di Amendolara, il sindaco di Alessandria del Carretto Vuodo, il sindaco di Castroregio Adduci, il sindaco di Canna Stigliano, il presidente del consiglio di Rocca Imperiale Marino Bongiorno, Edoardo Lo Giudice della BSV».