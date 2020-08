Amministrative, a Gizzeria sarà duello tra Argento e Trapuzzano. Salta Cerra – I NOMI Saranno due le liste contrapposte alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. Da una parte il medico responsabile del Polo Sanitario Territoriale di Nocera, dall’altra il sindaco facente funzioni uscente e politico di lungo di corso Stampa articolo

di Giorgio Curcio

GIZZERIA «Cambiare tutto per non cambiare niente». Si potrebbero riassumere con l’espressione de “Il Gattopardo” le ultime settimane e le ultime ore di fermento che si sono vissute a Gizzeria, centro della provincia catanzarese chiamata al voto il prossimo 20 e 21 settembre 2020, per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere un nuovo sindaco, pronto a sostituire Pietro Raso, eletto consigliere regionale in quota Lega nel corso delle ultime elezioni e sostituito dal facente funzioni, Francesco Argento, nel corso degli ultimi mesi.

Al netto di proclami, campagne social e annunci più o meno chiari, alla ratifica delle liste elettorali (a sorpresa) lo scenario è ben diverso da quelle che erano le aspettative degli ultimi mesi, con la sensazione (almeno apparente) che la tanto attesa “rivoluzione”, alla fine è stata rimandata ad un prossimo e incerto futuro. Tanti giovani, è vero, ma anche tanti nomi di esperienza presenti nelle due liste, in un mix di certezze e aspettative

MAGGIORANZA USCENTE UNITA Già perché da una parte c’è la maggioranza uscente che è riuscita a trovare la compattezza necessaria e la quadra attorno ad un nome, proprio quello di Francesco Argento, candidato ufficialmente a sindaco di Gizzeria. Dall’altra, invece, c’è un’opposizione, frastagliata e individualista, che non è riuscita a presentarsi in modo compatto. I nomi in lizza fino all’ultimo giorno erano tre: Gennaro Trapuzzano, Antonello Maruca e Aldo Cerra ma alla fine è stato solo Trapuzzano a trovare la quadra e a presentare l’unica lista che sarà opposta a quella di Argento. Uno scenario per certi versi imprevedibile e sorprendente e che ben si sposa (appunto) con la massima de “Il Gattopardo”.

SCONTRO NELL’OPPOSIZIONE E al netto dei distinguo e delle circostanze che hanno portato alle scelte definitive, resta comunque cocente la delusione per Aldo Cerra. Da mesi impegnato in un’attiva campagna pre-elettorale, dalla stampa ai social, l’ingegnere ha dovuto arrendersi al fotofinish, tra nomi saltati, cambi d’opinione e divergenze politiche insanabili. Le stesse divergenze, peraltro, che hanno portato ad una netta spaccatura tra i “leader” dell’opposizione, nonostante il passo indietro di Maruca, fino al mancato raggiungimento dell’obiettivo finale e comune che era quello di presentarsi in modo unitario e deciso contro la maggioranza guidata da Francesco Argento.

La battaglia, fino al 20 e 21 settembre a Gizzeria è dunque più accesa che mai. C’è molto in gioco, a cominciare da una comunità che sente il bisogno di un deciso cambio di passo rispetto al recente passato e di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Dalla ripartenza economica e turistica al rilancio delle infrastrutture, Gizzeria ha e avrà un ruolo centrale nello scacchiere della costa tirrenica catanzarese fra i Comuni di Lamezia e Falerna. (redazione@corrierecal.it)

LISTA “GIZZERIA CHE AMIAMO” FRANCESCO ARGENTO SINDACO Sono in totale 12 i nomi dei candidati consigliere comunale a sostegno dell’attuale sindaco facente funzioni di Gizzeria, Francesco Argento:

Antonio Arcieri

Vittorio Carpino

Bruno Maurizio Caterina

Concetta Chirillo

Pasqualina Corice

Bruno Falvo

Peppino Falvo

Francesco Saverio Maida

Serafino Mastroianni

Roberto Pallone

Alberto Roppa

Giovanni Villella

L’OFFICINA DELLE IDEE – GENNARO TRAPUZZANO SINDACO Sono in tutto dieci, invece, i candidati consigliere comunale a sostegno dell’altro candidato, Gennaro Trapuzzano:

Camillo Trapuzzano

Giovanbattista Paola

Umberto Russo

Oriana Vaccaro

Michele Isabella Valenzi

Danila Maruca

Egidio Primavera

Francesco Mastroianni

Antonio Pasquale Saporito

Giancarlo Mannarino