Amministrative, tour elettorale di Salvini in Calabria Il leader della Lega sarà in mattinata a Crotone. Poi la partecipazione ad un convegno a Catanzaro e in serata si trasferirà a Reggio. Qui è prevista la presenza della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, e la governatrice Jole Santelli Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Tutto pronto per l’arrivo di Matteo Salvini domani in Calabria. Un appuntamento elettorale al quale il leader del Carroccio tiene molto soprattutto per la conquista della città metropolitana di Reggio. Ma anche per l’appuntamento importante previsto a Crotone per il rinnovo del Consiglio comunale.

Salvini aprirà la sua visita in Calabria proprio nella città di Pitagora dove alle 10,30 è prevista una passeggiata sul lungomare cittadino e a seguire alle 11 al molo del Porto Vecchio dove è in programma una conferenza stampa con la presentazione dei candidati leghisti che corrono per la carica di consigliere comunale in città.

Dopo una parentesi catanzarese che porterà il leader della Lega sul lungomare di Catanzaro Lido dove è in programma per le 15 un incontro con la Federazione italiana locali da ballo, Salvini si sposterà a Reggio.

Alle 18,30 è prevista al lido Luna Ribelle – sul lungomare cittadino – la presentazione dei candidati consiglieri comunali che correranno per un scranno a Palazzo San Giorgio. A questo appuntamento prenderanno parte anche la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro e il presidente della giunta regionale Jole Santelli. Un modo questo per dimostrare la compattezza dell’intero centrodestra sul nome di Antonino Minicuci, candidato della Lega, che nelle scorse settimane aveva portato non pochi mal di pancia tra gli esponenti più rilevanti di Reggio di Forza Italia.