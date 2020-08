Salvini e il video sui rifiuti a Reggio: «Spettacolo indegno». Il Pd ribatte: «Solita sceneggiata» -VIDEO Passeggia tra i cumuli di rifiuti accumulati in un quartiere metropolitano della città il leader della Lega: «Se ci votate finirà tutto questo». Per i dem: «Tenta di distogliere l’attenzione all’indomani della scoperta del boicottaggio in atto nella raccolta dei rifiuti in città» Stampa articolo

REGGIO CALABRIA E’ caos rifiuti nella città metropolitana. La politica lo sa e ne fa terreno di scontro. Da settimane si rincorrono i vertici in Prefettura, così come gli incontri in Regione. Salvini accende i riflettori con uno dei suoi video e con il Pd locale si innesca la polemica. «Amministrazione incapace del Pd, per questo abbiamo deciso di esserci per offrire ai reggini il cambiamento». Mette la mascherina non per il virus ma per la puzza Matteo Salvini nel suo tour nella monnezza di uno dei quartieri popolari di Reggio Calabria. «Roghi tossici di notte alla faccia dell’ambiente e della salute – aggiunge -. Agli italiani chiedono precauzioni e qui c’è di tutto, dove abita la gente e si trova un negozio. C’è l’inciviltà ma anche l’incapacità di una amministrazione comunale chi mi auguro a settembre venga cambiato». Il leader della Lega passa davanti a cumuli di spazzatura altri oltre due metri, poi incontrando un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani fa dell’ironia «alla faccia della città pulita, c’è da piangere». Sui marciapiedi gli scarti di rifiuti bruciati. «Da una parte frutta e verdura dall’altro questa. Non promettiamo miracoli, ma dove governa la Lega non ci sono questi rifiuti».



LA REPLICA DEL PD «Invece di inscenare una delle sue solite pagliacciate di pessimo gusto, Salvini chieda conto non al prefetto e al sindaco di Reggio Calabria ma alla presidente della Regione Santelli, con la quale governa e di cui è la responsabilità per la vergognosa situazione nella quale si trova la città distrutta e ridotta sul lastrico dal malgoverno dei suoi amici». Così la federazione provinciale del Partito Democratico di Reggio Calabria replica dopo la propagandistica presenza del segretario della Lega in un quartiere periferico reggino. «Con questa indegna sceneggiata – aggiunge il Pd in una nota – Salvini cerca di distogliere l’attenzione all’indomani della scoperta del boicottaggio in atto nella raccolta dei rifiuti nella città di Reggio, di cui tutti i cittadini, a cominciare dall’Amministrazione comunale, sono vittime. Al termine di un tour calabrese in cui, come un disco rotto, ha continuato ad avvelenare il dibattito pubblico con luoghi comuni, razzismo, xenofobia, affermazioni inqualificabili e banalità di ogni sorta, adesso viene a confondere le acque, attribuendo al Comune una responsabilità che è esclusivamente della Regione Calabria». «L’unica cosa chiara a tutti – sostiene ancora il Pd di Reggio Calabria – è il suo enorme nervosismo perché sa che i reggini non sono stupidi e alle elezioni comunali del 20 e del 21 settembre sapranno distinguere tra chi con serietà sta cercando di risollevare la città e chi invece pensa che le persone abbiano l’anello al naso. Questa è la cosa che ci offende di più: la sua mancanza di rispetto verso l’intelligenza dei reggini».