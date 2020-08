Crotone, automobilista indagato per omicidio stradale Dopo la morte dell’83enne la procura ha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati l’uomo alla guida del mezzo che ha investito Antonio Leonardo Stampa articolo

CROTONE È indagato per omicidio stradale l’automobilista che lo scorso 21 agosto nel centro di Crotone ha investito un uomo di 83 anni, Antonio Leonardo, causandone la morte. Antonio Leonardo, pensionato residente a Cologno Monzese, era tornato a Crotone come faceva ogni anno per trascorrere il periodo estivo. Stava attraversando la strada in via Miscello Da Ripe, quando, per cause al vaglio delle autorità inquirenti, è stato falciato da un’auto condotta da un giovane.

Le condizioni dell’ottantatreenne sono apparse subito disperate, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i politraumi riportati dal pedone erano troppo gravi: è spirato poche ore dopo, sabato 22 agosto. Il sostituto procuratore di Crotone, Ines Bellesi, ha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati l’automobilista per il reato di omicidio stradale e ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima, che sarà eseguita domani.