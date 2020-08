Morte Spatari, Viscomi: «Era un genio assoluto» Il deputato dem ricorda la figura dell’artista scomparso oggi nella sua Mammola: «La Calabria finalmente lo onori sostenendo, tutelando e rafforzando l’esperienza del MuSaBa» Stampa articolo

MAMMOLA «Trovare le parole per ricordare la figura di Nik Spatari, oggi, ora, è veramente difficile». Lo afferma Antonio Viscomi, deputato del Partito democratico. «E per chi l’ha conosciuto – aggiunge – risulta quasi impossibile: pensieri, ricordi, storie e suggestioni si intrecciano e si confondono quasi a richiamare l’esplosione di frammenti colorati che di Nik era poi uno dei tratti espressivi tipici. Era un genio».

«E geniale è l’esperienza del MuSaBa – afferma ancora Viscomi – che sta lì a confermare quanto Nik Spatari ebbe a suo tempo a dire: “Ho viaggiato attraverso i continenti. Ma ho un solo legame profondo: quello con il Mediterraneo. Appartengo al Mediterraneo fortemente. Il Mediterraneo, re delle forme e della luce. E nel Mediterraneo, la Calabria, luce decisiva e paesaggio imperativo”. Forme e luce, luce decisiva e assaggio imperativo».

«Questo era Nik – sottolinea Viscomi -. Artista nato in Calabria e che la Calabria ha sempre portato dentro. E la Calabria finalmente lo onori, dunque, sostenendo, tutelando e rafforzando l’esperienza del Museo Santa Barbara di Mammola, ora affidato alle mani sempre attente di Hiske Maas, compagna di una vita». «Ad Hiske – conclude il deputato dem – un abbraccio e un pensiero affettuoso. A noi l’impegno di onorare la memoria di Nik assicurando che la sua creazione possa continuare a vivere ed essere ponte tra cielo e terra, anzi scala, come la scala sognata da Giacobbe».