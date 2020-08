Snellimento e semplificazione legislativa, Tallini: «Un primo e fondamentale passo» Il Presidente del Consiglio regionale: «I calabresi ci chiedono una Regione più snella, più semplice, più vicina ai cittadini e soprattutto più trasparente» Stampa articolo

REGGIO CALABRIA «L’attuale legislatura regionale sarà caratterizzata da un profondo lavoro di snellimento e semplificazione legislativa. Stiamo lavorando da alcuni mesi alla redazione di una proposta “taglia-leggi” che ci consenta di abrogare tutte le leggi regionali non più attuabili, non finanziate o inapplicate perché superate da altre disposizioni legislative». È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini. «Abbiamo insediato a maggio un gruppo di lavoro che si raccorderà anche con la commissione recentemente insediata dalla presidente Santelli. Consiglio e Giunta lavoreranno in sintonia perché i calabresi ci chiedono una Regione più snella, più semplice, più vicina ai cittadini e soprattutto più trasparente». «L’ analisi complessiva compiuta dal gruppo di lavoro del Consiglio Regionale – prosegue il Presidente Tallini – ha permesso di individuare tra le 969 leggi vigenti al 31 dicembre 2019, ben 55 leggi che possono essere potenzialmente abrogabili in modo totale o parziale; 49 leggi da abrogare totalmente; 6 abrogazioni parziali; 297 leggi solo modificative». «Quasi la metà delle leggi prodotte dal 1971 al 2019 possono essere oggetto di intervento semplificatore – aggiunge il Presidente del Consiglio regionale – si tratti di abrogazione totale o parziale piuttosto che modifica. Una vera e propria rivoluzione legislativa che risulterà molto utile ai cittadini, agli enti locali e alle imprese». «L’approvazione del “taglia-leggi” permetterebbe quindi di ridurre in misura considerevole il numero di disposizioni vigenti, consentendo una più agevole consultazione della banca dati da parte di utenti e operatori, che si potrebbero confrontare con testi attuali e coordinati. – argomenta il Presidente del Consiglio regionale – Una volta completato il lavoro di analisi e l’elaborazione della proposta “taglia-leggi” toccherà all’Aula procedere all’approvazione del provvedimento». «Sento il dovere di ringraziare, per il grande lavoro che stanno svolgendo, tutti i componenti del gruppo di lavoro, dal coordinatore avv. Sergio Lazzarino agli altri membri: avv. Annamaria Ferrara, avv. Sonia Minnici, avv. Francesca Marcianò, avv. Manuela Nostro, avv. Mariarita Romeo, avv. Francesca Crisalli, dott.ssa Francesca Melania Schipani, avv. Maria La Face. Si noti – conclude Tallini – che si tratta di un team tutto femminile, ad eccezione del coordinatore. Ringrazio ovviamente il segretario generale avv. Maria Stefania Lauria, che sovraintende tutto il lavoro, e il vicecapo di gabinetto avv. Carmelo Nucera che ha seguito l’attività del gruppo. Ritengo che si tratti di un primo e fondamentale passo verso il processo di semplificazione e autoriforma del Consiglio Regionale che ci siamo prefissi di perseguire».