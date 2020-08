Rientra dalle ferie a Crotone e accusa piccoli sintomi, nuovo caso Covid La donna aveva chiesto l’intervento dei sanitari perché affetta da spossatezza e perdita del gusto. Il tampone effettuato ha svelato al sua positività al virus Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Ogni giorno un caso nuovo. Oggi è risultata positiva al Covid-19 una giovane donna rientrata a Crotone dalle ferie, trascorse fuori della Calabria. Un caso asintomatico subito individuato dalla task force messa in campo dall’Azienda sanitaria provinciale pitagorica. La donna ha chiesto l’intervento dei sanitari, perché affetta da spossatezza e perdita del gusto. Non aveva febbre o altri sintomi. Il tampone ha, quindi, dato esito positivo. Secondo quanto riferiscono i sanitari avrebbe contratto il virus partecipando alla movida nella città dove ha trascorso le ferie. Dopo un lungo periodo di fermo, durato dal 27 giugno sino alla prima settimana di agosto, il virus è tornato nella provincia di Crotone dove attualmente vi sono nove casi attivi. Due soli sono i soggetti sintomatici: uno a Crotone e l’altro a Strongoli. Proprio a Strongoli c’è un piccolo focolaio considerato che, oltre al positivo sintomatico, sono stati individuati tre positivi asintomatici. Si tratterebbe di persone appartenenti alla stessa famiglia. Secondo quanto riferiscono i sanitari dell’Asp pitagorica anche a Strongoli la situazione è, comunque, del tutto sotto controllo. Nella città capoluogo di provincia, con il caso di oggi, salgono a tre i positivi residenti. Gli altri due soggetti sono residenti nel comune di San Mauro Marchesato. Si tratta di una bimba di due anni e del padre di origini extracomunitarie, con regolare permesso di soggiorno. La bimba è stata ricoverata in ospedale la vigilia di ferragosto, dove è arrivata con febbre alta e convulsioni. Dopo qualche giorno di ricovero è stata dimessa, perché in perfetto stato di salute. Molto più alto il numero dei positivi ospiti del Cara di Sant’Anna: sino a ieri erano ben 28. Sant’Anna, però, non desta grande preoccupazione in quanto i soggetti sono stati collocati tutti in quarantena e sono sottoposti a stretta sorveglianza. (redazione@corrierecal.it)