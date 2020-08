Moto finisce contro un’auto a Pizzo, ferito un 30enne L’incidente lungo la statale 18 all’altezza di località Colamaio. Il motociclista è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro Stampa articolo

PIZZO Un centauro è rimasto ferito nello scontro con un’auto a Pizzo. L’incidente è avvenuto giovedì mattina sulla statale tirrenica all’altezza di località “Colamaio” quando per cause in corso di accertamento la motocicletta di grossa cilindrata ha impattato contro una Bmw. Ad avere la peggio il motociclista, 30enne di Curinga che ha riportato fratture in varie parti del corpo. Sul posto è intervento l’elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare il 30enne all’ospedale di Catanzaro. Ad intervenire sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine che hanno provveduto a ripristinare la circolazione lungo l’arteria stradale e ad avviare indagini sull’esatta dinamica dell’incidente.