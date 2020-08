«Jole Santelli punta ad escludere il Consiglio regionale» Il deputato del M5S Paolo Parentela: «Giusto semplificare, ma non può essere questo il metodo né il mezzo. Chi sarebbero questi giuristi ed esperti?» Stampa articolo

CATANZARO «È inaccettabile la scelta di Jole Santelli di nominare una commissione per la semplificazione delle leggi regionali. Questa è la riprova che la presidente della Calabria punta ad escludere il Consiglio regionale, magari ritenendolo superfluo ed inutile». Ad affermarlo, in una nota ufficiale, è stato il deputato del M5S Paolo Parentela. «Questa commissione di giuristi – ha aggiunto Parentela – avrebbe il compito di individuare e proporre alla giunta regionale le leggi da eliminare o semplificare. Giusto semplificare, ma non può essere questo il metodo né il mezzo. Chi sarebbero questi giuristi ed esperti? In base a quali criteri verranno nominati? Perché invadere il campo del Consiglio regionale? La presidente Santelli risponda». «A Domenico Tallini chiedo – conclude il deputato M5s – di chiarire se e come voglia difendere le prerogative del Consiglio regionale che presiede».