Lamezia, sequestrata officina meccanica abusiva Blitz della Polizia locale. Il gestore dell’officina è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di esercizio abusivo della professione e danno all’ambiente Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME La Polizia locale di Lamezia ha sequestrato un’officina meccanica gestita da un cittadino di origine marocchina, S.M., di 46 anni, con precedenti penali. L’officina, secondo quanto è emerso dagli accertamenti, era infatti priva delle necessarie autorizzazioni amministrative. È risultato, inoltre, che nel locale, realizzato abusivamente su un’area demaniale, venivano riparati autoveicoli mentre sul terreno circostante risultavano depositati rifiuti speciali come olii esausti e depositati parti di carrozzeria e meccanici in violazione alle vigenti norme a tutela dell’ambiente.

I locali, le attrezzature e l’area esterna, sono stati posti preventivamente sotto sequestro, mentre sono ancora in corso accertamenti finalizzati alle verifiche di natura amministrativa. Il gestore dell’officina è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di esercizio abusivo della professione e danno all’ambiente.