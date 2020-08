Crisi dei consumi, in Calabria -8% rispetto all’anno passato La pandemia da Covid ha prodotto effetti disastrosi sull’economia del paese facendo decrescere i consumi in tutta la penisola. Le più alte percentuali tra quelle analizzate da Confcommercio si registrano a Nord mentre il Mezzgiorno (e la nostra regione) si attestano al di sotto della media nazionale Stampa articolo

Condividi su









ROMA Dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi regionali nel 2020, in Calabria risulta una perdita dell’8,1%.

Numeri che rispecchiano il difficile momento e lo stallo economico provocato da una difficile ed ancora incerta ripartenza, ma che non appaiono nemmeno così drammatici se paragonati a quelli di altre regioni del resto del paese.

Solo per fare qualche esempio, tra le regioni che hanno registrato le perdite maggiori troviamo le regioni dell’estremo Nord col Trentino Alto Adige che registra un -16%, il Veneto a -15,1% e la Valle d’Aosta con -14,2%.

La percentuale calabrese di perdita risulta comunque inferiore alla media nazionale ferma al -10,9%. Nel complesso, in Italia la crisi legata alla pandemia ha volatilizzato oltre 116 miliardi di euro, ovvero 1.900 euro pro capite, riportando i consumi ai livelli della metà degli anni ’90. Il Nord è dunque l’area più penalizzata (-11,7%), con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue 8 regioni e con la Lombardia che registra la maggiore perdita in valore assoluto (oltre 22,6 miliardi di consumi), mentre nel Mezzogiorno la riduzione della spesa sul territorio è più contenuta (-8,5%) a causa della minor presenza di turisti stranieri e di una minore caduta dei redditi.

LA TABELLA COMPLETA La dinamica dei consumi regionali nel 2020 milioni di euro e variazioni percentuali:

Piemonte 89.022 89.267 81.203 -9,0 -7.819

Valle d’Aosta 3.228 3.237 2.778 -14,2 -450

Liguria 32.371 32.460 28.848 -11,1 -3.523

Lombardia 210.510 211.089 187.898 -11,0 -22.612

Trentino Alto Adige 25.523 25.594 21.491 -16,0 -4.032

Veneto 95.903 96.167 81.599 -15,1 -14.304

Friuli-Venezia Giulia 23.846 23.912 20.988 -12,2 -2.858

Emilia-Romagna 94.790 95.051 84.648 -10,9 -10.142

Toscana 75.089 75.296 64.879 -13,8 -10.210

Umbria 15.306 15.348 13.940 -9,2 -1.366

Marche 26.929 27.003 24.498 -9,3 -2.431

Lazio 109.368 109.669 96.775 -11,8 -12.593

Abruzzo 21.152 21.210 19.538 -7,9 -1.614

Molise 4.688 4.701 4.361 -7,2 -327

Campania 74.027 74.231 67.720 -8,8 -6.307

Puglia 54.608 54.758 50.509 -7,8 -4.099

Basilicata 7.971 7.993 7.363 -7,9 -608

Calabria 28.040 28.118 25.854 -8,1 -2.186

Sicilia 70.318 70.511 64.721 -8,2 -5.597

Sardegna 25.347 25.416 22.408 -11,8 -2.939

Italia 1.088.038 1.091.031 972.020 -10,9 -116.018

Nord 575.194 576.776 509.453 -11,7 -65.741

Nord-ovest 335.131 336.053 300.727 -10,5 -34.404

Nord-est 240.063 240.724 208.726 -13,3 -31.337

Centro 226.692 227.316 200.092 -12,0 -26.600

Mezzogiorno 286.152 286.939 262.474 -8,5 -23.677