«A Cassano entra solo chi si registra». Scatta l’ordinanza antiCovid di Papasso Il sindaco emette il provvedimento dopo i casi registrati nella comunità bengalese. «Ho disposto l’obbligo di comunicazione degli arrivi, anche per soggiorni temporanei» Stampa articolo

Condividi su









CASSANO ALLO IONIO Tutti le persone che raggiungeranno il Comune di Cassano dovranno essere tracciabili. Lo annuncia attraverso un’apposita ordinanza, il sindaco, Gianni Papasso.

«Oggi ho emesso una nuova ordinanza, inerente gli arrivi di persone nel nostro comune provenienti da altre regioni o da paesi esteri. Ritengo necessario garantire un livello di attenzione e precauzione elevato – spiega il primo cittadino dopo i casi registrati nei giorni scorsi nella comunità bengalese – attraverso il tracciamento delle persone in arrivo nel comune di Cassano e, per questo ho disposto l’obbligo di comunicazione degli arrivi, anche per soggiorni temporanei, alla Polizia Locale al numero 0981/780220 o con PEC all’indirizzo polizialocale.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it, oppure attraverso il sito del comune nella sezione “ingressi Covid”. Ovviamente – conclude Papasso – ho ribadito il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale. Confido nel senso civico e di responsabilità di ciascuno».

Il provvedimento emesso dal sindaco, dunque, non lascia campo ad interpretazioni: tutti coloro i quali entreranno nel territorio comunale dovranno avvisare le autorità.

Anche i visitatori temporanei, quindi i turisti oltre ai cassanesi che decidere di raggiungere la città per brevi periodi, nella comunicazione dovranno indicare luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente eventuali sintomi da Covid-19. (lu.la.)