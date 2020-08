Cosentino nella morsa del fuoco, Canadair in azione L’incendio più grosso tra le montagne di San Fili. In fiamme anche un’area nel comune di Rende e una a Luzzi. Qui ieri un rogo ha devastato due contrade Stampa articolo

SAN FILI Un grosso incendio è divampato, da questa mattina, nella zona montuosa del comune di San Fili. Per domare le fiamme è stato richiesto l’intervento di un aereo Canadair, che sta operando dal primo pomeriggio. Le fiamme interessano inoltre una vasta area collinare tra Rende e Arcavacata, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco è dovuta intervenire in contrada Cutura, sempre a Rende, per spegnere le fiamme che stavano interessando la fitta vegetazione a ridosso della Strada Statale 107 Silana-Crotonese, che è stata letteralmente invasa dal fumo.

Sul posto sono intervenute, per disciplinare il traffico, anche pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri. Un altro rogo è stato invece segnalato tra Luzzi e Bisignano, zona che già nei giorni scorsi è stata al centro di diversi interventi dei Vigili del Fuoco. Proprio ieri, a Luzzi, un grosso incendio per tutto il giorno e tutta la notte ha interessato Contrada Serra Casino e Contrada Pezze. Solo all’alba le fiamme sono state domate. A Montalto Uffugo, invece, è andata in fiamme una vasta zona collinare in Via Salerni. A Saracena un vasto incendio ha interessato la zona dell’ex convento dei Cappuccini.