Barcone di migranti in fiamme, Sposato: «Ci vuole rispetto e umanità» il segretario generale della Cgil Calabria interviene sulla tragedia che si è consumata in mare a Crotone. «La comunità internazionale delle fare la sua parte» Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO «Ci vuole umanità e rispetto per le vittime della tragedia del mare a Crotone, così come per tutte le tragedie. Sono indispensabili i corridoi umanitari e la comunità internazionale deve fare la sua parte ed assumersi le responsabilità». A sostenerlo è il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.