Crotone, colpo in difesa: vicina la firma di Magallan Il giocatore è di proprietà dell'Ajax e viene da una esperienza in prestito all'Alaves. La formula è quella del prestito secco con diritto di riscatto a 9 milioni

CROTONE Il Crotone rinforza la difesa. Dopo la conferma di Marrone arrivato a titolo definito, il club pitagorico è vicinissimo a definire l’acquisto di Lisandro Magallan di proprietà dell’Ajax. L’argentino, 27anni,ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Alaves in Spagna. Il calciatore arriverà in prestito secco con diritto di riscatto a 9 milioni di euro.