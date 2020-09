Raimondi: «Il problema non è la quantità, ma la qualità dei parlamentari» L’avvocato e docente dell’Università Magna Graecia rilancia l’appello per il No al Referendum del 20 e 21 settembre: «Non si può ridurre la rappresentanza territoriale soltanto per colpa dell’inadeguatezza dei rappresentanti» Stampa articolo

CATANZARO «Non si può ridurre la rappresentanza territoriale soltanto per colpa dell’inadeguatezza dei rappresentanti». Così in un’intervista al Tg2 Nunzio Raimondi, noto avvocato penalista e professore a contratto dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Raimondi porta alte le ragioni del No al prossimo Referendum sul taglio dei parlamentari che produrrebbe solo effetti negativi in termini di rappresentatività. «Il problema è altro ed altre le soluzioni – continua – Efficienza ed efficacia del Parlamento passano per la qualità dei parlamentari, non per la loro quantità. Per questo, il 20 e 21 settembre bisogna votare No»