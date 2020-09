Emergenza covid a Rende, Manna: «Situazione sotto controllo» Il primo cittadino spiega di essere in contatto costante con i proprietari della struttura del centro di accoglienza dei migranti. Rafforzati i controlli sul territorio Stampa articolo

RENDE «In merito alla questione dei contagi da Covid-19 che hanno interessato alcuni ospiti del Cas di Santo Stefano, voglio rassicurare la cittadinanza sul fatto che la macchina comunale è già attiva dalla mattina di ieri». A scriverlo su Facebook è il sindaco di Rende, Marcello Manna, dopo i 16 contagi riscontrati nel centro per migrati in contrada Santo Stefano. «Siamo in costante contatto con i responsabili della struttura – spiega il sindaco – e parallelamente abbiamo avviato una task force tra la nostra polizia municipale ed i carabinieri di Rende. Si sono attivate sin da subito le operazioni necessarie al contenimento e le persone presenti all’interno della struttura d’accoglienza sono in quarantena. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità preposte». Il sindaco poi aggiunge: «Ieri abbiamo incontrato il comandante della stazione dell’Arma di Rende, Francesco Rizzo, con il quale c’è piena convergenza sulla necessità di proseguire con la vigilanza dinamica della zona interessata dal contagio. Inoltre, ho anche contattato la prefettura che ha garantito il massimo impegno nel proseguire con tutte le azioni necessarie alla limitazione dei contagi». Prudenza e nessun eccesso di allarme. «Evitiamo inutili allarmismi e di proseguire seguendo con attenzione le norme anti Covid usando i dispositivi di protezione individuale, ora obbligatori oltre che al chiuso anche all’aperto in caso di assembramenti».