Covid-19, l’Asp di Crotone a scuola per la prevenzione L’azienda sanitaria provinciale pitagorica ha accolto le proposte dei sindacati: formazione del personale e sistema di sorveglianza sanitaria per gli istituti scolastici Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Formazione del personale per la prevenzione del Covid-19 e attivazione di un sistema dei sorveglianza sanitaria presso gli istituti scolastici della provincia di Crotone. L’Azienda sanitaria provinciale pitagorica, accogliendo le proposte di Cgil, Cisl e Uil, ha dato la disponibilità a mettere in campo una serie di iniziative per evitare la diffusione del contagio quando, nei prossimi giorni, partiranno le attività didattiche. Le iniziative saranno garantite a titolo gratuito dall’Asp crotonese. I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato le loro proposte nel corso di un incontro, appositamente convocato, con il direttore generale facenti funzioni dell’Asp, Francesco Masciari, che concludendo la riunione si è detto disponibile ad accogliere tutte le proposte avanzate dai sindacati. Nei prossimi giorni i rappresentanti dell’Asp dovranno prendere contatti con i dirigenti scolastici del territorio pitagorico per mettere in atto le attività, che dovrebbero servire a impedire la diffusione del contagio da Covid-19.