Stretto, De Micheli: «Commissione valuterà miglior collegamento» Oggi prima riunione, tre le possibilità. La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture al Tg2 Post: «Noi vogliamo che venga collegata la Calabria e la Sicilia sia su ferro che su strada che con una pista ciclabile»

ROMA «Stamane si è riunita per la prima volta la commissione che farà una valutazione su qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria» e «ci sono tre possibilità: il ponte, il tunnel appoggiato sul fondo del mare e poi il tunnel vero e proprio». Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli a Tg2 Post, sottolineando: «Noi vogliamo che venga collegata la Calabria e la Sicilia sia su ferro che su strada che con una pista ciclabile» e in quest’ottica serve prima «uno studio trasportistico, poi una valutazione economica e ingegneristica».