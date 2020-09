Reggio Calabria, incendia rifiuti: arrestato 69enne Gli agenti di Polizia hanno notato un soggetto che scaricava una ingente quantità di spazzatura a cui ha dato fuoco. Il pronto intervento ha permesso di evitare gravi conseguenze per la salute pubblica Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Ha scaricato dal suo furgone un ingente carico di rifiuti e poi gli ha dato fuoco. Un uomo di 69 anni è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l’accusa di combustione illecita di rifiuti. Gli agenti delle Volanti, nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, hanno fermato e identificato il sessantanovenne mentre con un innesco accendeva il rogo nei pressi della strada sterrata attigua ai mercati generali in località San Gregorio. Contestualmente sono stati allertati i vigili del fuoco per domare le fiamme che, nel frattempo, si erano propagate nell’area circostante.

Sottoposto a perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di quattro accendini, che sono stati sequestrati unitamente a due cacciavite, 2 coltelli da cucina ed al furgone utilizzato per il trasporto dei rifiuti.