Elezioni amministrative, Zingaretti torna a Reggio Calabria Il segretario del Partito Democratico interverrà a sostegno del candidato Falcomatà il prossimo 8 settembre in piazza del Duomo. «Il suo ritorno è conferma dell’importanza che il partito attribuisce alla città ed alla regione» Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Il segretario nazionale del Partito Democratico torna a Reggio Calabria. Martedì 8 settembre prossimo, alle ore 17.30, nella centralissima Piazza Duomo della città, Nicola Zingaretti concluderà un’iniziativa della campagna elettorale in vista dell’appuntamento con le urne del 20 e del 21 settembre prossimi, per sostenere la corsa di Giuseppe Falcomatà alla carica di sindaco e della lista del PD al consiglio comunale.

«Il ritorno del leader nazionale del partito conferma l’importanza che Nicola Zingaretti e tutto il PD attribuiscono alla città di Reggio. Un’attenzione dimostrata in maniera concreta, grazie al grandissimo risultato politico recentemente ottenuto per Reggio dal PD, con l’inserimento nel Decreto Agosto della norma che cancella il debito ingiusto e salva la città dal dissesto.

Con questo patrimonio di pragmatismo, autorevolezza e coerenza che appartiene al Partito Democratico, Nicola Zingaretti torna a Reggio per sostenere la battaglia a favore della Città metropolitana più a Sud dell’Italia peninsulare, dentro il più complessivo impegno a difesa dei diritti del Mezzogiorno che da sempre caratterizza l’azione politica del PD». Si legge in una nota dell’articolazione locale del partito.