Docenti in mobilità, domani la “passeggiata” di protesta a Cosenza Un segnale per evidenziare le criticità emerse nelle procedure relative alle assegnazioni provvisorie provinciali, interprovinciali ed utilizzazioni. «Oggi – fanno sapere gli organizzatori – si continua a depauperare il nostro territorio allontanando le professionalità che quotidianamente contribuiscono ad azioni di riscatto sociale» Stampa articolo

COSENZA Domani pomeriggio dalle ore 16.30 circa fino alle ore 17.30 i docenti in mobilità di fatto effettueranno una passeggiata da piazza Bilotti fino a piazza 11 Settembre, come segno di civile protesta e per evidenziare le criticità emerse nelle procedure relative alle assegnazioni provvisorie provinciali, interprovinciali ed utilizzazioni.

La passeggiata vedrà i docenti, con una maglietta bianca (simbolo di trasparenza), percorrere il tratto che collega le piazze, con le proprie borse, valigie e cartelle fino a piazza 11 Settembre dove deporranno ognuno un libro. Un segno, questo, degli sforzi, sacrifici e delle risorse investite per anni per costruire il proprio bagaglio culturale, sociale, professionale e di esperienza in una valigia di cartone. «Oggi – fanno sapere gli organizzatori – si continua a depauperare il nostro territorio allontanando le professionalità che quotidianamente contribuiscono ad azioni di riscatto sociale, umano, educativo-formativo e purtroppo spesso anche di legalità consci che ci sono centinaia di posti ancora non assegnati».